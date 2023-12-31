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На Херсонщине не избежали попаданий, под Одессой от обломков дрона был пожар в прибрежной зоне

Елена РощинаВоскресенье, 31 декабря 2023, 10:10
На Херсонщине не избежали попаданий, под Одессой от обломков дрона был пожар в прибрежной зоне
Последствия обстрелов Херсонщины, иллюстративное фото ГСЧС

Во время атаки в ночь на 31 декабря на Херсонщине произошло попадание "Шахедов", повреждено несколько частных домов, под Одессой от обломков дрона был пожар в прибрежной зоне.

Источник: Силы обороны юга Украины

Дословно Силы обороны юга: "Атака беспилотными летательными аппаратами типа "Shahed-131/136", начатая врагом еще вечером, длилась 7 часов. С временно оккупированного Крыма и восточного побережья Азовского моря ударные дроны атаковали южные регионы".

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Детали: Подразделения противовоздушной обороны результативно отработали в Николаевской и Одесской областях, уничтожив 1 и 6 "Шахедов" соответственно.

Однако не удалось избежать попаданий в Херсонской области, там повреждено несколько частных домов в Тягинской общине. 

В Одесской области обломками сбитого вражеского БПЛА в прибрежной зоне Одесского района вызван пожар на открытой территории. Огонь оперативно ликвидирован.

ВИДЕО ДНЯ

Информации о пострадавших не поступало.

Темы: ШахедХерсонская областьОдесская областьНиколаевская область
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