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В Украине на час объявляли воздушную тревогу из-за российских МиГов

Елена РощинаВоскресенье, 31 декабря 2023, 11:58
В Украине на час объявляли воздушную тревогу из-за российских МиГов
Карта воздушных тревог

Утром 31 декабря во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за взлета нескольких самолетов-истребителей МиГ-31К в России.

Источник: Карта воздушных тревог, Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Детали: Воздушная тревога начала распространяться по Украине в 10:42.

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Воздушные силы ВСУ сообщили, что зафиксирован взлет нескольких МиГ-31К Воздушно-космических сил РФ с аэродромов Саваслейка и Моздок.

Поэтому по всей Украине объявлена ракетная опасность.

Обновление: В 11:48 сообщено об отбое угрозы.

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Темы: воздушная тревога
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