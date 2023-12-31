В Украине на час объявляли воздушную тревогу из-за российских МиГов
Воскресенье, 31 декабря 2023, 11:58
Утром 31 декабря во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за взлета нескольких самолетов-истребителей МиГ-31К в России.
Источник: Карта воздушных тревог, Воздушные силы Вооруженных сил Украины
Детали: Воздушная тревога начала распространяться по Украине в 10:42.
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Воздушные силы ВСУ сообщили, что зафиксирован взлет нескольких МиГ-31К Воздушно-космических сил РФ с аэродромов Саваслейка и Моздок.
Поэтому по всей Украине объявлена ракетная опасность.
Обновление: В 11:48 сообщено об отбое угрозы.
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