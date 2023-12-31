В Селидово Донецкой области российская ракета С-300 убила мужчину, еще 6 человек ранены

К вечеру 30 декабря войска РФ атаковали Селидово в Донецкой области ракетой С-300: погиб мужчина, еще 6 человек получили ранения.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Детали: 30 декабря 2023 года под прицел вражеской армии второй раз за сутки попал город Селидово. В 21:00 оккупанты, вероятно, использовали против гражданских лиц ракету С-300.

Реклама:

От попадания средства поражения по одной из улиц погиб 63-летний мужчина, который находился неподалеку от эпицентра взрыва. Кроме того, получили ранения различной степени тяжести 6 жителей многоквартирного жилого дома.

Пострадавшим в возрасте от 43 до 83 лет оказана экстренная медицинская помощь. У них диагностированы множественные осколочные ранения, минно-взрывные травмы и ссадины.

Также повреждены 6 многоэтажек.