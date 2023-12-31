Ракетный удар РФ 29 декабря: в Киеве из-под завалов достали уже 23 погибших

В Киеве из-под завалов спасатели деблокировали 23 погибших в результате ракетной атаки РФ 29 декабря.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "По состоянию на 12:30 в Шевченковском районе Киева спасатели деблокировали из-под завалов 23 человека, погибших во время ракетной атаки россиян 29 декабря. 8 человек спасены.

Реклама:

По информации Нацполиции пострадало 35 человек. Аварийно-спасательные работы продолжаются".