Ракетный удар РФ 29 декабря: в Киеве из-под завалов достали уже 23 погибших
Воскресенье, 31 декабря 2023, 13:00
В Киеве из-под завалов спасатели деблокировали 23 погибших в результате ракетной атаки РФ 29 декабря.
Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям
Дословно: "По состоянию на 12:30 в Шевченковском районе Киева спасатели деблокировали из-под завалов 23 человека, погибших во время ракетной атаки россиян 29 декабря. 8 человек спасены.
Реклама:
По информации Нацполиции пострадало 35 человек. Аварийно-спасательные работы продолжаются".