Возросло количество жертв ракетного удара по Черкасской области в пятницу

В больнице умерла женщина, которая была ранена в результате российского ракетного удара по городу Смела в Черкасской области.

Источник: глава Черкасской ОГА Игорь Табурец

Прямая речь: "Трагическое известие. Российская ракета унесла жизнь 61-летней жительницы Смелы Надежды Ивановны Голуб. С пятницы, когда враг попал по городу, врачи боролись за ее жизнь".

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