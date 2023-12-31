Возросло количество жертв ракетного удара по Черкасской области в пятницу
Воскресенье, 31 декабря 2023, 13:25
В больнице умерла женщина, которая была ранена в результате российского ракетного удара по городу Смела в Черкасской области.
Источник: глава Черкасской ОГА Игорь Табурец
Прямая речь: "Трагическое известие. Российская ракета унесла жизнь 61-летней жительницы Смелы Надежды Ивановны Голуб. С пятницы, когда враг попал по городу, врачи боролись за ее жизнь".
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Предыстория:
- 29 декабря российские военные нанесли ракетный удар по жилому сектору в Смеле Черкасской области.
- Сообщалось о 9 пострадавших и 51 поврежденный дом.