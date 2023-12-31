Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Возросло количество жертв ракетного удара по Черкасской области в пятницу

Татьяна ЛозовенкоВоскресенье, 31 декабря 2023, 13:25
Возросло количество жертв ракетного удара по Черкасской области в пятницу
Наслідки обстрілу. Фото: Телеграм канал Ігоря Табурця

В больнице умерла женщина, которая была ранена в результате российского ракетного удара по городу Смела в Черкасской области.

Источник: глава Черкасской ОГА Игорь Табурец

Прямая речь: "Трагическое известие. Российская ракета унесла жизнь 61-летней жительницы Смелы Надежды Ивановны Голуб. С пятницы, когда враг попал по городу, врачи боролись за ее жизнь".

Реклама:

Предыстория:

  • 29 декабря российские военные нанесли ракетный удар по жилому сектору в Смеле Черкасской области. 
  • Сообщалось о 9 пострадавших и 51 поврежденный дом.

Темы: Черкасская областьжертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия не дает согласия на международное расследование обстоятельств падения Ил-76 - ГУР

Минобороны Франции ответило РФ о якобы гибели "наемников": скоординированная дезинформация

Украинская теннисистка впервые в карьере вышла в финал женского парного Грэндслема

фотоРФ ночью ударила по Мирнограду и Херсону: 7 раненых, в том числе дети, повреждены школа, ТЦ, детсад

Украина начнет строительство 4 новых ядерных реакторов в этом году – Галущенко

Верещук заявила об оптимизации выплат переселенцам: партнеры требуют

Все новости...
Черкасская область
Российская ракета ударила по жилому сектору Смелы: есть пострадавшие, повреждены дома
Черкасскому митрополиту УПЦ МП, который отрицал агрессию РФ, смягчили меру пресечения
Разоблачены 40 участников преступной организации: сбывали наркотиков на 5 млн грн ежемесячно
Последние новости
13:31
Ракетная опасность по всей Украине: МиГ в воздухе
13:24
В Украине магистральный водопровод достроили на 95%
13:24
Россия скрыла от Красного Креста данные о пленных в самолете Ил-76 – ГУР
13:17
Премьер Швеции заявил, что не собирается обсуждать с Орбаном вступление страны в НАТО
13:15
"Нова пошта" за год увеличила сеть в Украине почти на четверть
13:03
В Австралии появился новый язык, на котором разговаривают всего 350 человек - лингвисты
12:53
Дистрибьютор табачных изделий "ТЕДИС Украина" отреагировал на обвинения БЭБ
12:52
фотоОбстрел Харькова: за 5 минут россияне повредили в городе 62 объекта исторического наследия
12:43
видео Часть военнообязанных, которые выехали из Украины через систему "Шлях", не вернулись − расследование УП
12:39
Россия не дает согласия на международное расследование обстоятельств падения Ил-76 - ГУР
Все новости...
Реклама: