Россияне атаковали Кропивницкий район, повреждены линии электропередач
Воскресенье, 31 декабря 2023, 15:11
В Кропивницком районе Кировоградщины, где во время воздушной тревоги раздавались взрывы, повреждены линии электропередач и хозяйственное здание.
Источник: председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович в Telegram
Дословно: "Кировоградщина вновь под вражескими обстрелами.
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Отработали защитники неба.
В Кропивницком районе – повреждение линии электропередач и хозяйственной постройки. Предварительно – без пострадавших".
Что предшествовало: После 13:30 во время воздушной тревоги в Кропивницком были слышны звуки взрывов. Воздушные силы предупреждали о ракете на Кропивницкий. Райкович сообщал о работе ПВО.
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