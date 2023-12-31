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Россияне атаковали Кропивницкий район, повреждены линии электропередач

Катерина ТищенкоВоскресенье, 31 декабря 2023, 15:11
Россияне атаковали Кропивницкий район, повреждены линии электропередач
Андрей Райкович, фото из его Telegram

В Кропивницком районе Кировоградщины, где во время воздушной тревоги раздавались взрывы, повреждены линии электропередач и хозяйственное здание.

Источник: председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович в Telegram

Дословно: "Кировоградщина вновь под вражескими обстрелами.

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Отработали защитники неба.

В Кропивницком районе – повреждение линии электропередач и хозяйственной постройки. Предварительно – без пострадавших".

Что предшествовало: После 13:30 во время воздушной тревоги в Кропивницком были слышны звуки взрывов. Воздушные силы предупреждали о ракете на Кропивницкий. Райкович сообщал о работе ПВО.

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Темы: КропивницкийПВО
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