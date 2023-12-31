Путин сократил свое новогоднее обращение и не позвал массовку в этом году

Скрин из обращения Путина к россиянам в 2023 году

Президент России Владимир Путин значительно сократил свое новогоднее обращение к россиянам и был в кадре без людей в военной форме.

Источник: обращение Путина, обнародованное РИА Новости

Детали: Днем 31 декабря на российском телевидении на Дальнем Востоке показали новогоднее обращение. На этот раз оно длилось 3 минуты 45 секунд, и президент страны-агрессора был в кадре сам.

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Путин заверил россиян, что "никто не сможет остановить развитие России". Он считает, что в 2023 году страна "многое сделала, радовалась успехам и была твердой, отстаивая национальные интересы, свободу, безопасность и ценности". По его мнению, эта работа сплотила общество и страна "едина в помыслах, в труде и в бою".

Он также обратился к российским военным, сказав, что гордится ими.

Когда по росТВ транслировали это обращение, российские военные атаковали Украину ракетами.

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Предыстория:

Прошлогоднее обращение длилось около 9 минут. Путин выступал на фоне людей в военной форме. Позже СМИ выяснили, что на самом деле они были актерами и представителями других гражданских профессий, а не военными.