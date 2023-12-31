Журналисты немецкого канала ZDF попали под обстрел отеля в Харькове

отель Kharkiv Palace после обстрела в субботу, фото прокуратуры

Во время обстрела Россией отеля Kharkiv Palace в субботу там находились журналисты немецкого телеканала ZDF, пострадала их переводчица.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение телеканала

Детали: Журналисты рассказали, что почти в течение двух лет освещают события российско-украинской войны. Трое членов команды находились в номерах на пятом этаже, еще один в холле и последний – на 11 этаже отеля.

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Сотрудники канала, за исключением переводчицы, остались невредимыми. Переводчица получила травму в холле отеля и, как впоследствии выяснилось, у нее сломано ребро и переломы позвонков.

По словам менеджера отеля, всего было сдано 15 номеров, по меньшей мере десять из них – журналистам.

Телеканал ZDF осудил нападение на отель в Харькове, в котором работали журналисты.

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"Это еще одна атака России на свободную прессу. Мы надеемся, что раненые коллеги быстро выздоровеют. ZDF продолжит освещать войну против гражданского населения Украины", – заявила главный редактор ZDF Беттина Шаустен.

Что предшествовало: В субботу 30 декабря, во время массированного обстрела Харькова враг ударил зенитными ракетами С-300 по зданию гостиницы "Kharkiv Palace".

В результате вражеской атаки на центр Харькова ранены 26 человек, среди них дети и британский журналист.

В результате обстрелов повреждены гостиница, многоквартирные жилые дома, детский сад, административные здания, магазины, рестораны, торговые павильоны и автомобили и тому подобное.