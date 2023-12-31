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Россияне запустили "Шахеды" с востока

Катерина ТищенкоВоскресенье, 31 декабря 2023, 15:47
Россияне запустили Шахеды с востока
"Шахед", иллюстративное фото Getty Images

В воскресенье движение ударных вражеских беспилотников зафиксировано из восточных областей Украины.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 15:39 Воздушные силы сообщили об угрозе ударных БпЛА в Донецкой области.

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В 15:42 аналогично сообщение появилось по Днепропетровской области.

15:55 "Шахеды" на востоке Днепропетровщины и на юге Харьковщины движутся на север.

16:38 "Шахеды" из Харьковщины, Днепропетровщины в направлении Полтавщины.

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16:44 Несколько новых групп "Шахедов" из Запорожья в направлении Днепропетровщины.

17:13 1. "Шахеды" на Полтавщине, Харьковщине - в направлении Полтавы, Ахтырки на Сумщине.
2. С юго-востока - в направлении Днепра.
3. На востоке Николаевщины - в северо-западном направлении.

17:38 1. "Шахеды" на Полтавщине - курсом на Миргород!

2.На Днепропетровщине - направляются на северо-запад!

3. На Николаевщине - курсом на Кропивницкий!

В Воздушных силах добавили, что направление движения постоянно меняется.

18:00 Атака "шахедов" продолжается! В областях, где объявлена воздушная тревога - угроза применения ударных БпЛА!

18:19 Угроза применения баллистического вооружения из Крыма!

Темы: беспилотники
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