"Второй Новый год в плену": в Киеве прошла акция в поддержку защитников Мариуполя

В поддержку украинских военнопленных в Киеве провели акцию-напоминание "Второй Новый год в плену. Не молчи. Плен – убивает!".

Источник: Укринформ

акция в Киеве 31 декабря, все фото Укринформ

Детали: Акция в формате живого коридора с плакатами в руках состоялась в столице возле ТЦ Gulliver.

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Организаторы мероприятия – семьи военнопленных бойцов Мариупольского гарнизона, которые собрались, чтобы напомнить о тех, кто находится до сих пор в российском плену и в очередной раз привлечь внимание к вопросу неотложности действий по их возвращению домой.

Участие в акции приняли несколько десятков человек. Они держали в руках плакаты с надписями "Free Azov", "Азов спас Украину, кто спасет Азов", "Сейчас все в плену праздников, а кто-то в плену на праздники", "Не хочу праздник, хочу обмен пленных" и другие.

Также участники принесли с собой флаги Украины, города Мариуполь, полка "Азов".

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Что предшествовало: Более 80 дней украинские военнослужащие держали оборону Мариуполя. 16 мая 2022 года началась эвакуация защитников города из заблокированного российскими захватчиками металлургического комбината "Азовсталь".

После вывода украинских военных с меткомбината, согласно договоренностям, они ожидают обмена. До сих пор обменяли лишь часть из них.