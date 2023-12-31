Россияне ударили по Херсону: один ребенок погиб, другой – в крайне тяжелом состоянии
Воскресенье, 31 декабря 2023, 16:14
Из-за российского обстрела в воскресенье в Херсоне погиб 14-летний подросток, 9-летний мальчик находится в очень тяжелом состоянии.
Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram
Дословно: "Враг ударил по Херсону. В это время вблизи магазина были дети. 14-летний мальчик погиб на месте.
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9-летний мальчик – в крайне тяжелом состоянии. У него черепно-мозговая травма. Врачи борются за его жизнь".
Обновлено: Позже Прокудин добавил, что из-за вражеского удара пострадали также две херсонки.
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