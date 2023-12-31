Россияне снова атаковали Харьковскую область ракетами

В воскресенье российские войска нанесли серию ударов по городу Чугуев на Харьковщине и району.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Дословно: "Вниманию жителей города Чугуев и района: находитесь в укрытиях!

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Оккупанты нанесли около четырех ударов, предварительно: ракеты С-300".

Детали: В области сохраняется воздушная тревога.

Воздушные силы сообщали об угрозе применения баллистического вооружения для юга и востока Украины.