Россияне снова атаковали Харьковскую область ракетами
Воскресенье, 31 декабря 2023, 16:23
В воскресенье российские войска нанесли серию ударов по городу Чугуев на Харьковщине и району.
Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram
Дословно: "Вниманию жителей города Чугуев и района: находитесь в укрытиях!
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Оккупанты нанесли около четырех ударов, предварительно: ракеты С-300".
Детали: В области сохраняется воздушная тревога.
Воздушные силы сообщали об угрозе применения баллистического вооружения для юга и востока Украины.
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