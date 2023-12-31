Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне снова атаковали Харьковскую область ракетами

Катерина ТищенкоВоскресенье, 31 декабря 2023, 16:23
Россияне снова атаковали Харьковскую область ракетами
Чугуев, скриншот deepstatemap

В воскресенье российские войска нанесли серию ударов по городу Чугуев на Харьковщине и району.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Дословно: "Вниманию жителей города Чугуев и района: находитесь в укрытиях!

Реклама:

Оккупанты нанесли около четырех ударов, предварительно: ракеты С-300".

Детали: В области сохраняется воздушная тревога.

Воздушные силы сообщали об угрозе применения баллистического вооружения для юга и востока Украины.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Харьковская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия не дает согласия на международное расследование обстоятельств падения Ил-76 - ГУР

Минобороны Франции ответило РФ о якобы гибели "наемников": скоординированная дезинформация

Украинская теннисистка впервые в карьере вышла в финал женского парного Грэндслема

фотоРФ ночью ударила по Мирнограду и Херсону: 7 раненых, в том числе дети, повреждены школа, ТЦ, детсад

Украина начнет строительство 4 новых ядерных реакторов в этом году – Галущенко

Верещук заявила об оптимизации выплат переселенцам: партнеры требуют

Все новости...
Харьковская область
Удары россиян по Харьковщине: в Боровой из-под завалов достали 2 погибших
Генштаб: Россияне атаковали на 8 направлениях, активнее всего − на Авдеевском
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
Последние новости
13:41
В Украине запустили новую мощную скважину на 250 тысяч кубометров газа в сутки
13:36
Из-за российского обстрела Новотягинки пострадала женщина
13:35
карта На выходных ожидают снег с дождем и похолодание
13:31
Ракетная опасность по всей Украине: МиГ в воздухе
13:24
В Украине магистральный водопровод достроили на 95%
13:24
Россия скрыла от Красного Креста данные о пленных в самолете Ил-76 – ГУР
13:17
Премьер Швеции заявил, что не собирается обсуждать с Орбаном вступление страны в НАТО
13:15
"Нова пошта" за год увеличила сеть в Украине почти на четверть
13:03
В Австралии появился новый язык, на котором разговаривают всего 350 человек - лингвисты
12:53
Дистрибьютор табачных изделий "ТЕДИС Украина" отреагировал на обвинения БЭБ
Все новости...
Реклама: