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IТ Армия Украины остановила работу платежных терминалов в РФ – Минцифра

Катерина ТищенкоВоскресенье, 31 декабря 2023, 16:34
IТ Армия Украины остановила работу платежных терминалов в РФ – Минцифра
фото Минцифры

IТ Армия остановила работу платежных терминалов, атаковав крупнейшего производителя онлайн-касс Эвотор.

Источник: Министерство цифровой трансформации в Telegram

 

Дословно: "Новогодний киберподарок россиянам: IТ Армия остановила работу платежных терминалов.

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Крупнейший производитель онлайн-касс Эвотор не работает со вчерашнего дня. Поэтому попытка россиян безналично рассчитаться за новогодние подарки оборачивается поражением.

 

Новогодний "праймтайм" на России стал настоящим коллапсом. Россияне не могут платить карточкой на кассах магазинов, кафе, парикмахерских или любых других бизнесов, пользующихся платежными терминалами. Это может нанести серьезный ущерб экономике агрессора".

Темы: МинцифрыРосcиябанки
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