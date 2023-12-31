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Зеленский наградил почти 700 воинов

Катерина ТищенкоВоскресенье, 31 декабря 2023, 16:47
Зеленский наградил почти 700 воинов
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский подписал указы о награждении украинских военных.

Источник: вечернее обращение президента, сайт президента

Прямая речь: "Накануне я подписал несколько указов – указов об уважении для наших воинов, о нашей им благодарности. И хочу о них сказать сегодня.

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Почти 700 воинов. Армия. Воздушные силы. ВМС. ГУР. Пять Героев Украины, и четыре из них – именно разведчики, воины Главного управления разведки. Те, о чьей героической работе сейчас еще нельзя рассказывать, но которых мы все должны поблагодарить. Наши герои.

Еще одна "Золотая Звезда" Героя Украины – воину Вооруженных Сил, младшему сержанту Игорю Тимощуку, я ему лично вручил награду во время поездки в Авдеевку. Это очень крепкий парень. Сильный командир. Один из тех, кто действительно вдохновляет.

Еще четыре воина отмечены сейчас "Крестами боевых заслуг": солдат Олег Дуженький из 130-го отдельного разведбата, солдат Никита Каляев из 115-й отдельной механизированной бригады корпуса резерва наших Сухопутных войск, капитан Богдан Мазуренко из 35-й отдельной бригады морской пехоты и майор Роман Стрижобик – 47-я отдельная механизированная бригада".

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Темы: Зеленскийнаградывойна
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