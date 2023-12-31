МИД Латвии: Даже если Украина освободит свою территорию, угроза РФ для Европы останется

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что даже если Украина освободит все завоеванные территории, военная угроза Европе со стороны России сохранится.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Delfi

Прямая речь: "Правительство России не способно повысить благосостояние своего населения. Все карты поставлены на поиск внешнего врага и культивацию мысли о том, что распад СССР был самым большим злом. Поэтому необходимо вернуть утраченные территории с лихвой. Печально, что это не война Кремля - это стало войной, поддерживаемой россиянами. Россия продвигается с империалистической экспансией и продолжает оставаться угрозой для Европы".

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Детали: По мнению политика, как только война в Украине закончится, угроза начнет расти - Россия продолжит восстанавливать свои вооруженные силы.

Министр отметил, что существование российского правительства основано на империалистических амбициях.

Кариньш предположил, что разговоры о возможном поражении Украины или потере ее отдельных территорий и победе России призваны мотивировать западные страны и общества не допустить такого сценария. По словам министра иностранных дел, победа в Украине в глазах Кремля стала бы подтверждением, что его политика была правильной – можно напасть на соседние страны и получить выгоду от этого.

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"Поэтому это недопустимо. Это нападение не только на Украину и Европу. Это нападение на установленный после Второй мировой войны порядок, в котором ключевую роль играет верховенство закона, а не силы", – сказал министр иностранных дел.

Он рассказал, что европейским странам, которые входят в состав НАТО, все больше необходимо заботиться о своей безопасности. Страны Балтии последовательно вкладываются в свою оборону и безопасность, и это облегчает работу министра иностранных дел и премьера в разговорах с партнерами о необходимости увеличения вложений в безопасность.

Напомним: