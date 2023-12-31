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МИД Латвии: Даже если Украина освободит свою территорию, угроза РФ для Европы останется

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 31 декабря 2023, 17:38
МИД Латвии: Даже если Украина освободит свою территорию, угроза РФ для Европы останется
Кришьянис Кариньш, фото: Getty Images

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что даже если Украина освободит все завоеванные территории, военная угроза Европе со стороны России сохранится.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Delfi

Прямая речь: "Правительство России не способно повысить благосостояние своего населения. Все карты поставлены на поиск внешнего врага и культивацию мысли о том, что распад СССР был самым большим злом. Поэтому необходимо вернуть утраченные территории с лихвой. Печально, что это не война Кремля - это стало войной, поддерживаемой россиянами. Россия продвигается с империалистической экспансией и продолжает оставаться угрозой для Европы".

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Детали: По мнению политика, как только война в Украине закончится, угроза начнет расти - Россия продолжит восстанавливать свои вооруженные силы.

Министр отметил, что существование российского правительства основано на империалистических амбициях.

Кариньш предположил, что разговоры о возможном поражении Украины или потере ее отдельных территорий и победе России призваны мотивировать западные страны и общества не допустить такого сценария. По словам министра иностранных дел, победа в Украине в глазах Кремля стала бы подтверждением, что его политика была правильной – можно напасть на соседние страны и получить выгоду от этого.

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"Поэтому это недопустимо. Это нападение не только на Украину и Европу. Это нападение на установленный после Второй мировой войны порядок, в котором ключевую роль играет верховенство закона, а не силы", – сказал министр иностранных дел.

Он рассказал, что европейским странам, которые входят в состав НАТО, все больше необходимо заботиться о своей безопасности. Страны Балтии последовательно вкладываются в свою оборону и безопасность, и это облегчает работу министра иностранных дел и премьера в разговорах с партнерами о необходимости увеличения вложений в безопасность.

Напомним:

  • Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что Москва может начать агрессию против стран восточного фланга НАТО в будущем, если воспримет развязку в войне в Украине как свою победу.
  • Президент Чехии призвал  Запад не ослаблять поддержку Украины, иначе следующий год будет более благоприятным для России.

Темы: ЛатвияРосcияУкраинавойна
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