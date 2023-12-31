В Польше упал небольшой самолет в 500 метрах от взлетной полосы, есть пострадавшие

В польском селе Слонавы произошла авария самолета с последующим падением машины примерно в 500 метрах до взлетно-посадочной полосы, на борту находилось два человека, которые получили повреждения.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News

Детали: В воскресенье пожарные с КП PSP в Оборниках получили сообщение о катастрофе небольшого самолета, который разбился в Великопольском воеводстве.

Реклама:

"Сообщение поступило в 13:06. Инцидент произошел в селе Слонавы, в 500 метрах до взлетно-посадочной полосы. Самолет упал в ближайший лес. В результате событий из самолета вытекло топливо", - рассказал младший бригадир Лешек Вальчак.

55-летний пилот получил общие ушибы, а также пожаловался на боль в груди. 42-летний пассажир, с другой стороны, получил перелом пальца на ноге, а также общие ушибы.

Кроме пожарных, на место происшествия прибыли врачи скорой помощи и полиция. Также были вызваны специальные службы для определения причины авиакатастрофы.

ВИДЕО ДНЯ

На месте происшествия все еще продолжается расследование.

Что предшествовало: