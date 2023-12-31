Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Польше упал небольшой самолет в 500 метрах от взлетной полосы, есть пострадавшие

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 31 декабря 2023, 18:12
В Польше упал небольшой самолет в 500 метрах от взлетной полосы, есть пострадавшие
фото польских спасателей

В польском селе Слонавы произошла авария самолета с последующим падением машины примерно в 500 метрах до взлетно-посадочной полосы, на борту находилось два человека, которые получили повреждения.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News

Детали: В воскресенье пожарные с КП PSP в Оборниках получили сообщение о катастрофе небольшого самолета, который разбился в Великопольском воеводстве.

Реклама:

"Сообщение поступило в 13:06. Инцидент произошел в селе Слонавы, в 500 метрах до взлетно-посадочной полосы. Самолет упал в ближайший лес. В результате событий из самолета вытекло топливо", - рассказал младший бригадир Лешек Вальчак.

55-летний пилот получил общие ушибы, а также пожаловался на боль в груди. 42-летний пассажир, с другой стороны, получил перелом пальца на ноге, а также общие ушибы. 

Кроме пожарных, на место происшествия прибыли врачи скорой помощи и полиция. Также были вызваны специальные службы для определения причины авиакатастрофы.

ВИДЕО ДНЯ

На месте происшествия все еще продолжается расследование.

Что предшествовало:

Темы: Польшачрезвычайное происшествие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия не дает согласия на международное расследование обстоятельств падения Ил-76 - ГУР

Минобороны Франции ответило РФ о якобы гибели "наемников": скоординированная дезинформация

Украинская теннисистка впервые в карьере вышла в финал женского парного Грэндслема

фотоРФ ночью ударила по Мирнограду и Херсону: 7 раненых, в том числе дети, повреждены школа, ТЦ, детсад

Украина начнет строительство 4 новых ядерных реакторов в этом году – Галущенко

Верещук заявила об оптимизации выплат переселенцам: партнеры требуют

Все новости...
Польша
Польша продолжает проверку, не падали ли элементы ракеты на ее территории
Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
Последние новости
13:41
В Украине запустили новую мощную скважину на 250 тысяч кубометров газа в сутки
13:36
Из-за российского обстрела Новотягинки пострадала женщина
13:35
карта На выходных ожидают снег с дождем и похолодание
13:31
Ракетная опасность по всей Украине: МиГ в воздухе
13:24
В Украине магистральный водопровод достроили на 95%
13:24
Россия скрыла от Красного Креста данные о пленных в самолете Ил-76 – ГУР
13:17
Премьер Швеции заявил, что не собирается обсуждать с Орбаном вступление страны в НАТО
13:15
"Нова пошта" за год увеличила сеть в Украине почти на четверть
13:03
В Австралии появился новый язык, на котором разговаривают всего 350 человек - лингвисты
12:53
Дистрибьютор табачных изделий "ТЕДИС Украина" отреагировал на обвинения БЭБ
Все новости...
Реклама: