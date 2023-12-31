В Польше в ДТП погибли трое граждан Украины - СМИ

В Польше трое мужчин погибли в воскресенье днем в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на границе Гливице и Жерницы (Силезское воеводство) - все погибшие были гражданами Украины. На месте происшествия приземлился вертолет скорой медицинской помощи, а также работают пожарные и сотрудники полиции.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на TVN24

Детали: Представитель Гливицкого отделения полиции подинспектор Марек Сломский сообщил, что авария произошла около 12:40 на улице Смольницкой в Гливицах, ведущей к Жернице.

"40-летний водитель автомобиля Audi A6 на повороте дороги столкнулся боком с автомобилем Audi A4, который ехал с противоположной стороны, после чего не справился с управлением, съехал с дороги и ударился в придорожное дерево. Трое мужчин, которые ехали в автомобиле, граждане Украины, погибли на месте". – сказал Сломский.

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На месте происшествия приземлился вертолет скорой медицинской помощи, а также работают пожарные и сотрудники полиции. "Прокурор вместе со следственной группой полиции выясняет обстоятельства инцидента" – добавил представитель полиции Гливице.

Дорога перекрыта. Трудности могут продолжаться до 18.00 по местному времени.

Напомним:

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