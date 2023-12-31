Угроза для Кельнского собора: в Германии задержали еще троих подозреваемых
Немецкая полиция взяла под стражу еще троих подозреваемых в связи с возможными планами нападения на Кельнский собор, задержания произошли в Дуйсбурге, Херне и Нёрвенихе в районе Дюрен.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Welt.
Детали: Трех подозреваемых задержали в воскресенье утром, также были проведены обыски в квартирах. Выяснилось, что таджик, которого взяли под стражу накануне Рождества, был частью большой сети, которая также распространяется на другие федеральные земли и другие европейские страны.
Как сообщил на пресс-конференции шеф полиции Кельна Йоханнес Германнс, нападение должно было быть совершено из автомобиля.
Министр внутренних дел земли Северный Рейн-Вестфалия Герберт Ройль заявил об "успехе, за который я хотел бы поблагодарить следователей".
Исламистские экстремисты всегда были активными, но сейчас они активнее, чем обычно. "Полиция всегда старается быть на несколько шагов впереди", – сказал он.
Около 1000 полицейских, которые в новогоднюю ночь дежурят вокруг собора, делают все возможное, чтобы обеспечить безопасность участников празднования. Пока что ничего необычного не обнаружено.
Что предшествовало:
- Власти немецкого города Кельн усилили меры безопасности вокруг знаменитого кафедрального собора в преддверии Нового года.
- Ранее немецкая полиция заявила, что задержала мужчину в связи с сообщением об угрозе Кельнскому кафедральному собору в праздничные дни.
- Также сообщалось, что из-за террористической угрозы Кельнский собор останется закрытым для туристов на неопределенный срок.
- Федеральный министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер на фоне сообщений о задержании подозреваемых в подготовке терактов в церквях в Европе подчеркнула, что террористы не ограничат образ жизни европейцев.