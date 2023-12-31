Командующие и правоохранители подвели итоги года: Украина выстояла благодаря воинам

Главнокомандующий Вооруженных сил и руководители украинских ведомств отчитались о 2023 году, а также обнародовали некоторые планы.

Источник: Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, командующий Воздушных сил Николай Олещук, председатель СБУ Василий Малюк, глава ГПСУ Сергей Дейнеко

Прямая речь Залужного: "Наступает 2023 год.

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Еще один сложнейший год нашей борьбы за свою землю и свободу. Это был год, когда Украина выстояла. Выстояла благодаря вам - украинским солдатам и матросам, сержантам и офицерам. Благодаря каждому из вас!

Я благодарю наших военных за стойкость и самоотверженность великому делу - защищать Украину. Склоняю голову перед украинскими воинами, которые погибли в боях за Родину. Они навсегда в наших сердцах.

2024 год не будет легким. Борьба за свободу и будущее наших детей продолжается. Верю, что мы с достоинством пройдем все испытания и шаг за шагом продолжим приближать нашу Победу!".

Прямая речь Сырского: "В 2022 году мы показали всему миру нашу несокрушимость, остановив и отбросив оккупантов. В 2023 году мы продолжили приближение нашей победы, не дав врагу достичь успеха.

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Сегодня мы продолжаем держать восточный фронт, чтобы разрушительный "русский мир" не пришел в Славянск, Краматорск, Дружковку, Константиновку, Лиман, Купянск и другие украинские города.

Мы отвергаем врага и отвоевываем украинскую землю при каждой возможности, доказывая всему миру, что можем вернуть свое".

Прямая речь Олещука: "Завершается 2023 год, но не завершается война за нашу свободу, за наше будущее и наши ценности!

Мы прекрасно понимаем, какой мощный перед нами враг, и мы знаем, что будет нелегко в этой борьбе. Надеемся на мощную поддержку союзников в 2024-м году, но, в первую очередь, рассчитываем на собственные силы!

...

Нанося болезненные удары по военным объектам, средствам ПВО, живой силе и технике противника, украинские пилоты больше всего хотят в следующем году делать свое дело еще эффективнее.

В 2024-м мы получим западные самолеты, больше авиабомб и ракет американского, британского и французского производства. Это поможет нам бороться с врагом, освобождать нашу землю, очищать наше небо и море от российского хлама".

Прямая речь Малюка: "2023 год стал еще одной героической страницей украинского народа в борьбе против врага. Мы в очередной раз показали миру свою несокрушимость и единство.

Каждый день Силы обороны делают максимум, чтобы Украина стала еще на шаг ближе к Победе.

Мы крепко стоим на своей земле. За нее отдают жизнь лучшие сыновья и дочери Украины. Так же ее защищали наши славные казацкие предки. Потому что воля и свобода всегда были наивысшей ценностью для украинцев.

Эта ментальная связь между воинами разных поколений ощущается и сегодня, помогая нам в борьбе с врагом.

Не зря уникальная техническая разработка Службы безопасности Украины - морские дроны "Sea baby", которыми мы поразили Крымский мост и немало российских военных кораблей, - была создана именно по прототипу казацкой "Чайки".

СБУ вдохновляется славной историей и одновременно постоянно ищет новые технологические решения, чтобы устроить врагу как можно больше сюрпризов. В этом году нам удалось выполнить немало задуманных спецопераций на суше и на море.

Наши дроны выжигают вдребезги российскую технику. Снайперы достают цели на рекордном расстоянии. Контрразведка и военная контрразведка задерживают предателей и коллаборационистов, чтобы вычистить пятую колонну внутри страны.

Киберспециалисты отражают тысячи российских кибератак, защищая критическую инфраструктуру. А следователи СБУ качественно документируют все военные преступления армии РФ".

Детали: Глава ГПСУ Дейнеко Новый год встречает на передовой с пограничниками.

Прямая речь Дейнеко: "Мы продолжаем делать для этого все возможное и мы не прекратим бороться за нашу свободу, независимость, наших людей, территориальную целостность, наши города и села.

Украинцы преодолели много трудностей, но работы еще остается также много. Однако я убежден - мы сможем все! Совместными усилиями, с единым желанием и в единстве мы преодолеем этот путь.

Я искренне благодарен пограничникам - своим подчиненным, своим собратьям и сестрам. Ребята, я горжусь Вами! Вы мужественно защищаете нашу страну в составе сил обороны и вместе с другими украинскими защитниками продолжаете ломать планы оккупантов. Вы проявляете незаурядное мужество на линии фронта во время отражения вражеских атак и освобождения территорий. Я постоянно вижу Вашу стойкость и желание очистить Украину от оккупантов. Вы укрепляете и бережете границу нашего государства на всех направлениях и одновременно продолжаете сражаться.

Уважаемые боевые друзья! Уважаемые украинцы!

Остаемся достойными сыновьями и дочерьми Героического Украинского народа. Вечный почет и слава Героям и всем людям, чьи жизни оборвала развязанная Россией война.

Пусть год новый дает нам сил и выдержки на дальнейшую борьбу, осуществит мечты и принесет долгожданную Победу Украины над захватчиками".

Больше деталей: Воины ССО показали свой 2023-й в видео.