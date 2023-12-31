Королева Дании отреклась от престола в новогодней речи

Королева Дании Маргрете II, которая правит страной уже 52 года, 14 января покинет королевский престол.

Источник: Маргрете ІІ во время новогодней речи, TV2, "Европейская правда"

Детали: "Я оставляю трон своему сыну, кронпринцу Фредерику", – заявила королева.

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Смена престола состоится 14 января 2024 года, когда кронпринц Фредерик станет королем Дании.

После заседания Государственного совета премьер-министр объявит о смене престола в замке Кристиансборг.

Королева ранее заявляла, что будет оставаться монархом до самой смерти.

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Своим уходом Маргрете также порывает с традицией, которой королевский дом придерживался на протяжении многих поколений.

Королева Маргрете II заняла трон 14 января 1972 года после смерти своего отца, короля Фредерика IX.

"Я решила, что сейчас настало подходящее время. 14 января 2024 года – через 52 года после того, как я стала преемницей моего любимого отца – я покину пост королевы Дании", – сказала Маргрете.

После смены престола королева будет продолжать титуловаться Ее Величеством.

В течение 2023 года королева перенесла операцию на спине, и это дало повод задуматься над тем, не пришло ли время передать ответственность следующему поколению, о чем было сказано в исторической новогодней речи.

"Операция, естественно, также дала повод для размышлений о будущем – не пришло ли время передать ответственность следующему поколению", – сказала королева.

Таким образом, это была также последняя новогодняя речь королевы.

Премьер-министр Метте Фредериксен отреагировала на новость о том, что королева Дании уходит в отставку после 52 лет пребывания на троне.

"От имени всего населения я хотела бы выразить глубочайшую благодарность Ее Величеству Королеве за ее жизненную преданность и неутомимые усилия на благо Королевства", – заявила она.

Премьер-министр назвала королеву Маргрете "олицетворением Дании".

"Многие из нас никогда не знали другого монарха. Королева Маргрете является олицетворением Дании и в течение многих лет вкладывала слова и чувства в то, кем мы являемся как народ и как нация", – говорится в ее заявлении.

Напомним: Во время визита в Данию в августе президент Владимир Зеленский встречался и с королевой Маргрете.

В июне стало известно, что 83-летняя датская королева Маргрете II по совету врачей решила отказаться от курения, которое она начала в 17-летнем возрасте.

В начале года Маргрете поделилась впечатлениями о своих двух встречах с российским президентом Владимиром Путиным в откровенном интервью датской газете.

Она рассказала, что когда встречалась с Путиным в 2011 и 2014 годах, у нее не сложилось положительного впечатления о нем.

"Помню, я подумала, что он не был приятным. Я никогда в жизни не видела таких холодных глаз", – сказала королева в пространном интервью газете Weekendavisen.