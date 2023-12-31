Успех сбития вражеских целей - 85%: Олещук отчитался о работе ПВО во время войны

Воздушные силы сбивают 85% ракет и БПЛА россиян, сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук.

Источник: Олещук в Telegram

Детали: Силы обороны уничтожили 1709 ракет различных типов с 24 февраля 2022 года. Среди них:

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Х-101/555/55 - выпущено Россией - 1360, уничтожено - 1045;

"Калибр" - выпущено - 834, уничтожено - 397;

"Искандер-К" - выпущено 154, уничтожено - 62;

Ударные БпЛА "Shahed-136/131" - выпущено - 3940, уничтожено - 3095.

За все время войны авиация Воздушных Сил совершила более 16 000 вылетов – 7 600 на огневое поражение и еще 8 600 - на истребительное авиационное прикрытие.

Прямая речь Олещука: "Процент сбития средств воздушного нападения (крылатые ракеты и ударные БПЛА) - сейчас составляет около 85%!...

Было проведено (в 2023 году) несколько блестящих операций по уничтожению российских самолетов, которые терроризировали украинцев управляемыми авиабомбами и другими средствами поражения".