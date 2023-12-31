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На фронте в течение суток было 42 боевых столкновения с россиянами – сводка Генштаба

Александр ШумилинВоскресенье, 31 декабря 2023, 21:48
На фронте в течение суток было 42 боевых столкновения с россиянами – сводка Генштаба
Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток на фронте произошло 42 боевых столкновения с российскими оккупантами.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ

Дословно: "В течение суток состоялось 42 боевых столкновения. В общем враг нанес 12 ракетных и 58 авиационных ударов, в том числе ударными дронами типа "Shahed-136/131", совершил 48 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах".

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Детали: Российские оккупанты прибегали к атакам на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском и Запорожском направлениях.

Также оккупанты пытались выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. В течение суток противник совершил 9 безуспешных штурмовых действий на эти позиции.

Темы: война
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