На фронте в течение суток было 42 боевых столкновения с россиянами – сводка Генштаба
Воскресенье, 31 декабря 2023, 21:48
В течение суток на фронте произошло 42 боевых столкновения с российскими оккупантами.
Источник: сводка Генерального штаба ВСУ
Дословно: "В течение суток состоялось 42 боевых столкновения. В общем враг нанес 12 ракетных и 58 авиационных ударов, в том числе ударными дронами типа "Shahed-136/131", совершил 48 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах".
Реклама:
Детали: Российские оккупанты прибегали к атакам на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском и Запорожском направлениях.
Также оккупанты пытались выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. В течение суток противник совершил 9 безуспешных штурмовых действий на эти позиции.