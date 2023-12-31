Оккупанты обстреляли Покровск в Донецкой области: ребенок и пожилая женщина получили ранения

Российские оккупанты вечером 31 декабря обстреляли Покровск Донецкой области, в результате чего ранения получили два человека.

Источник: "Суспільне Донбас" со ссылкой на начальника Покровской ГОА Сергея Добряка, Донецкая областная прокуратура

Прямая речь: "Пока известно о двух легко раненых. Сейчас уточняем информацию".

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Детали: В местной прокуратуре рассказали, что ранения получил 9-летний ребенок и пожилая женщина.

Дословно прокуратура: "31 декабря 2023 года войска государства-агрессора ударили по г. Покровску. Армия РФ выпустила по городу 7 средств поражения, вероятно, из ракетной системы С-300. В результате обстрела минно-взрывные травмы получила 9-летняя девочка. Сейчас ее госпитализировали в больницу с подозрением на сотрясение головного мозга. Кроме того, ранения получила женщина 70 лет.

Также из-за взрывов отсутствует энергообеспечение в определенных районах центральной и северной части города. Повреждены 16 частных домов, газопровод, гражданские машины и карета скорой".