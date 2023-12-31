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Телеграмм-каналы написали о фейерверках в Киеве. Полиция говорит, что это фейк

Александр ШумилинВоскресенье, 31 декабря 2023, 22:52
Телеграмм-каналы написали о фейерверках в Киеве. Полиция говорит, что это фейк
Фото: полиция Киева

Полиция Киева сообщила, что распространенная ранее информация в анонимных Телеграмм-каналах о запуске фейерверков на левом берегу города не соответствует действительности. 

Источник: полиция Киева

Дословно: "Сегодня в некоторых Телеграмм-каналах появилась информация о том, что на Осокорках неизвестный запустил фейерверк. Во время проверки информация не подтвердилась. Работники полиции, которые выезжали на вероятное место происшествия, общались с местными жителями, однако никто данную информацию не подтвердил.

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Как выяснилось, событие, которое было снято на распространенном видео происходило в прошлом году".

Детали: Правоохранители призвали граждан, которые стали свидетелями запуска салютов или фейерверков немедленно сообщать об указанном событии в полицию. "А владельцев Телеграмм-каналов правоохранители просят не распространять недостоверную информацию", - говорится в сообщении.

Темы: Киевпразднования
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