Китайский лидер Си Цзиньпин в новогоднем обращении заявил, что "воссоединение" Китая с Тайванем неизбежно.

Источник: Reuters

Детали: "Воссоединение родины является исторической неизбежностью" – заявил Цзиньпин. Хотя в официальном английском переводе его обращение, опубликовавшее информационное агентство Синьхуа, использовали более простую фразу: "Китай, безусловно, воссоединится".

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Он также объявил, что "в этом состоит главный национальный интерес и этого желает народ".

Прямая речь: "Соотечественники с обеих сторон Тайваньского пролива должны быть связаны общей целью и разделить славу омоложения китайской нации".