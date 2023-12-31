Си Цзиньпин в новогоднем обращении заявил, что "воссоединение" Китая с Тайванем неизбежно
Воскресенье, 31 декабря 2023, 23:32
Китайский лидер Си Цзиньпин в новогоднем обращении заявил, что "воссоединение" Китая с Тайванем неизбежно.
Источник: Reuters
Детали: "Воссоединение родины является исторической неизбежностью" – заявил Цзиньпин. Хотя в официальном английском переводе его обращение, опубликовавшее информационное агентство Синьхуа, использовали более простую фразу: "Китай, безусловно, воссоединится".
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Он также объявил, что "в этом состоит главный национальный интерес и этого желает народ".
Прямая речь: "Соотечественники с обеих сторон Тайваньского пролива должны быть связаны общей целью и разделить славу омоложения китайской нации".