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Над Украиной в новогоднюю ночь летали "Шахеды"

Роман Петренко, Алена ИвашкивПонедельник, 1 января 2024, 06:00
Над Украиной в новогоднюю ночь летали Шахеды
ДРОН "ШАХЕД", ФОТО СИЛ ОБОРОНЫ ЮГА

Вечером 31 декабря несколько десятков российских ударных дронов были зафиксированы в воздушном пространстве Украины. В течение ночи несколько из них долетели на запад страны до Львова.

Источник: Воздушные силы

Дословно: "Атака "Шахедов" продолжается!

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Несколько десятков вражеских ударных дронов в воздушном пространстве Украины!

Работает ПВО!".

Детали: Воздушники предупреждают, что тревога может раздаваться и в областях, в которых сейчас ее нет.

ВИДЕО ДНЯ

Сейчас тревоги объявлены в более чем десяти регионах, в том числе и в Киеве.

В 23:02 Воздушные силы предупредили о нескольких группах "Шахедов" на границе Николаевщины и Днепропетровщины, направление движения – северо-западное. Также несколько групп "Шахедов" на юге Николаевской области! Направление движения – в Одесскую область.

В 23:20 сообщили о курсе "Шахедов" в Одессу и Николаев.

В 00.27 военные предупредили, что несколько групп "Шахедов" с востока и запада движутся на Днепр. Кроме этого, несколько групп "Шахедов" из Николаевской области направляются в направлении Одессы.

В 00.49 стало известно, что новая группа "Шахедов" с Черного моря направляется в Одесскую область. Направление - на Одессу, Затоку, Черноморск.

В 1.42 угроза применения ударных БпЛА возникла в Черкасской области.

В 2.06 воздушники сообщили, что "Шахеды" из Одесской и Черкасской областей летят в направлении Винницкой области.

В 2.16 угроза применения ударных БпЛА возникла на Киевщине.

Карта alerts.in.ua в 2.25
Карта alerts.in.ua в 2.25

В 2.52 Воздушные силы сообщили о "Шахедах" в Винницкой области:

Первая группа вблизи Винницы, курсом на запад.

Вторая группа движется вдоль границы с Молдовой в направлении Хмельницкой области.

В 3.02 угроза применения ударных БпЛА возникла в Черновицкой области.

В 3.26 Воздушные силы сообщили, что "Шахеды" в Хмельницкой области летят курсом на Хмельницк или Староконстантинов.

В 4.00 стало известно, что беспилотники летят из Хмельницкой области курсом на запад страны.

Карта alerts.in.ua в 4.07
Карта alerts.in.ua в 4.07

В 4.21 "Шахеды" с Тернопольщины переместились на Львовщину.

В 4.59 ВС призвали жителей Львова пройти в укрытие.

В 5.50 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы ударных БПлА.

Напомним: В воскресенье движение ударных вражеских беспилотников зафиксировано из восточных областей Украины.

Темы: ШахедПВОВоздушные силы ВСУвоздушная тревога
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