На Львовщине работала ПВО и мобильные огневые группы – ОВА

В ночь на 1 января во Львовской области работала противовоздушная оборона.

Источник: руководитель Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram

Дословно: "Во Львовской области работают ПВО и мобильные огневые группы, которые сбивают вражеские "Шахеды". Ничего не снимайте и не выкладывайте! Не будьте помощниками оккупантов".

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Дополнено в 5.46: мэр Львова Андрей Садовый утром 1 января написал, что во Львове взрывы: "Обломки вражеского беспилотника попали в гражданский объект. На месте уже есть пожарные. Не пренебрегайте тревогой".

Дополнено в 6.28: Садовый сообщил, что пожар в университете Дублян ликвидирован. Без жертв.

Дубляни

Напомним, по состоянию на вечер 31 декабря несколько десятков российских ударных дронов были в воздушном пространстве Украины.

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В ночь на 1 января в Одессе во время атаки "Шахедов" из-за попадания обломков загорелась многоэтажка, один человек погиб.