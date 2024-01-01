Из-за атаки "Шахедов" полностью сгорел музей Шухевича во Львове - Садовый

В день рождения Степана Бандеры россияне полностью уничтожили музей генерал-хорунжего УПА Романа Шухевича во Львове.

Источник: мэр Львова Андрей Садовый в Telegram

Прямая речь: "В день рождения Степана Бандеры москали полностью уничтожили музей генерал-хорунжего УПА Романа Шухевича на Белогорще".

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Детали: Позже Садовый добавил, что этой ночью враг также попал в другой объект национальной памяти во Львове: в университет в Дублянах, где 100 лет назад учился Степан Бандера.

Прямая речь: "Символично и цинично. Война за нашу историю".

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Напомним: Утром 1 января в Белогорще на окраине Львова из-за падения обломков "Шахеда" возник пожар в Мемориальном музее Романа Шухевича.