Из-за атаки "Шахедов" полностью сгорел музей Шухевича во Львове - Садовый
Понедельник, 1 января 2024, 06:20
В день рождения Степана Бандеры россияне полностью уничтожили музей генерал-хорунжего УПА Романа Шухевича во Львове.
Источник: мэр Львова Андрей Садовый в Telegram
Прямая речь: "В день рождения Степана Бандеры москали полностью уничтожили музей генерал-хорунжего УПА Романа Шухевича на Белогорще".
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Детали: Позже Садовый добавил, что этой ночью враг также попал в другой объект национальной памяти во Львове: в университет в Дублянах, где 100 лет назад учился Степан Бандера.
Прямая речь: "Символично и цинично. Война за нашу историю".
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Напомним: Утром 1 января в Белогорще на окраине Львова из-за падения обломков "Шахеда" возник пожар в Мемориальном музее Романа Шухевича.