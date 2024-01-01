Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Из-за атаки "Шахедов" полностью сгорел музей Шухевича во Львове - Садовый

Алена ИвашкивПонедельник, 1 января 2024, 06:20
Из-за атаки Шахедов полностью сгорел музей Шухевича во Львове - Садовый

В день рождения Степана Бандеры россияне полностью уничтожили музей генерал-хорунжего УПА Романа Шухевича во Львове.

Источник: мэр Львова Андрей Садовый в Telegram

 
 

Прямая речь: "В день рождения Степана Бандеры москали полностью уничтожили музей генерал-хорунжего УПА Романа Шухевича на Белогорще".

Реклама:

Детали: Позже Садовый добавил, что этой ночью враг также попал в другой объект национальной памяти во Львове: в университет в Дублянах, где 100 лет назад учился Степан Бандера.

Прямая речь: "Символично и цинично. Война за нашу историю".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Утром 1 января в Белогорще на окраине Львова из-за падения обломков "Шахеда" возник пожар в Мемориальном музее Романа Шухевича.

Темы: ЛьвовСадовыйпожарШахед
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия не дает согласия на международное расследование обстоятельств падения Ил-76 - ГУР

Минобороны Франции ответило РФ о якобы гибели "наемников": скоординированная дезинформация

Украинская теннисистка впервые в карьере вышла в финал женского парного Грэндслема

фотоРФ ночью ударила по Мирнограду и Херсону: 7 раненых, в том числе дети, повреждены школа, ТЦ, детсад

Украина начнет строительство 4 новых ядерных реакторов в этом году – Галущенко

Верещук заявила об оптимизации выплат переселенцам: партнеры требуют

Все новости...
Над Украиной в новогоднюю ночь летали "Шахеды"
В Одессе обломки "Шахеда" попали в многоэтажку, погиб человек
ISW: В администрации Путина назначили куратора инфопространства на оккупированных территориях
Более 60 российских шахедов в новогоднюю ночь атаковали юг Украины, более 50 сбиты – Гуменюк
Последние новости
14:11
Компания Hyundai продала завод в России
14:10
За расчленение фермера и массовые грабежи будут судить трех российских солдат
13:59
фото, видеоРоссияне попали FPV-дроном в волонтера, который раздавал помощь в Часовом Яру
13:56
видеоГлава МИД Дании приехал в Киев и среди ночи спускался в укрытие
13:50
Король Чарльз III госпитализирован для лечения простаты
13:41
В Украине запустили новую мощную скважину на 250 тысяч кубометров газа в сутки
13:36
Из-за российского обстрела Новотягинки пострадала женщина
13:35
карта На выходных ожидают снег с дождем и похолодание
13:31
Ракетная опасность по всей Украине: МиГ в воздухе
13:24
В Украине магистральный водопровод достроили на 95%
Все новости...
Реклама: