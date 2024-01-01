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На окраине Львова из-за атаки "Шахедов" горел музей Шухевича

Алена ИвашкивПонедельник, 1 января 2024, 05:32
На окраине Львова из-за атаки Шахедов горел музей Шухевича
ПОЖАР В МЕМОРИАЛЬНОМ МУЗЕЕ РОМАНА ШУХЕВИЧА, ФОТО МАКСИМА КОЗИЦКОГО

Утром 1 января в Белогорще на окраине Львова из-за падения обломков "Шахеда" возник пожар в Мемориальном музее Романа Шухевича.

Источник: руководитель Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram

Детали: По словам Козицкого, предварительная причина возгорания - обломки вражеского беспилотника. 

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На место выехали представители ГСЧС.

Дополнено в 5.37: Козицкий добавил, что в Белогорще предварительно без пострадавших. Пожар продолжают тушить. 

По его словам, во Львове все еще шумно, поэтому он попросил людей оставаться в укрытиях, поскольку опасность еще высока.

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Дополнено в 5.52: Председатель ОВА добавил, что зафиксировано падение обломков "Шахеда" в Дублянах, что возле Львова. Горит крыша общежития. На месте работают пожарные.

Около 7.00 мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что россияне полностью уничтожили музей генерал-хорунжего УПА Романа Шухевича во Львове - здание музея сгорело из-за ударного беспилотника.

Справочно: Музей генерал-хорунжего УПА Романа Шухевича отдел Львовского исторического музея в поселке Белогорща (ныне входит в Железнодорожный район Львова). Это музей мемориального типа, находится в доме где погиб Шухевич. 

По информации Википедии, в доме музея находилась последняя штаб-квартира главного командира УПА. Дом имеет два этажа. На первом этаже расположены пять тематических залов. Второй этаж воспроизводит быт Главного командира УПА во время пребывания его на этой подпольной квартире (весна 1948-1950 гг).

Важным историческим объектом дома является тайник, находившийся при входе на чердак, фактически - перегородка, отделявшая чердак от комнаты двойной дощатой стеной.

Напомним, по состоянию на вечер 31 декабря несколько десятков российских ударных дронов были в воздушном пространстве Украины.

В ночь на 1 января в Одессе во время атаки "Шахедов" из-за попадания обломков загорелась многоэтажка, один человек погиб.

Во Львовской области в ночь на понедельник работала противовоздушная оборона.

Темы: Львов
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