Командующий Воздушных сил показал новогодний отстрел "Шахедов"
Понедельник, 1 января 2024, 14:11
Большинство "Шахедов" в ночь на 1 января 2024 года было сбито в зоне ответственности воздушного командования "Південь".
Источник: командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram
Прямая речь: "На видео - боевая работа подразделений зенитных ракетных войск и мобильных огневых групп.
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Спасибо, воины!".
Детали: В новогоднюю ночь 2024 года враг применил рекордное количество ударных БпЛА типа "Shahed". Украинские защитники неба уничтожили 87 вражеских дронов-камикадзе из 90 запущенных.
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