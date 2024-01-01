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Командующий Воздушных сил показал новогодний отстрел "Шахедов"

Валентина РоманенкоПонедельник, 1 января 2024, 14:11
Командующий Воздушных сил показал новогодний отстрел Шахедов
скриншот

Большинство "Шахедов" в ночь на 1 января 2024 года было сбито в зоне ответственности воздушного командования "Південь".

Источник: командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram

Прямая речь: "На видео - боевая работа подразделений зенитных ракетных войск и мобильных огневых групп.

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Спасибо, воины!".

Детали: В новогоднюю ночь 2024 года враг применил рекордное количество ударных БпЛА типа "Shahed". Украинские защитники неба уничтожили 87 вражеских дронов-камикадзе из 90 запущенных.

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Темы: ШахедВоздушные силы ВСУ
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