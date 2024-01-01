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На Сумщине "Шахед" попал в жилой дом, погибли женщина и мужчина

Станислав ПогориловПонедельник, 1 января 2024, 18:30
На Сумщине Шахед попал в жилой дом, погибли женщина и мужчина
Фото: Сумская ОВА

В жилой двухэтажный дом в Эсманской громаде Сумской области попал вражеский "Шахед", есть разрушения, под завалами оказались люди, предварительно трех уже спасли, по данным правоохранителей, от полученных ранений скончались женщина и мужчина.

Источник: Сумская ОВА в Facebook, ОГП в Telegram

Дословно: "В первый день Нового года россияне совершили еще одно преступление против мирного населения Сумщины. Вражеский БпЛА типа "Шахед" попал в жилой двухэтажный дом в Эсманской общине".

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Детали: Сообщается, что есть разрушения, люди оказались под завалами. На месте прилета работают все необходимые службы.

Предварительно, из-под завалов уже спасены три человека. Им оказывается медицинская помощь. Поисково-спасательная операция продолжается.

Обновлено: Полиция сообщила, что 52-летняя женщина и 40-летний мужчина от полученных травм скончались, еще одна женщина получила ранения.

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Темы: Сумская областьШахеджертвы
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