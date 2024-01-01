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Премьер Финляндии обещает поддерживать Украину и увеличить производство боеприпасов

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 1 января 2024, 18:39
Премьер Финляндии обещает поддерживать Украину и увеличить производство боеприпасов
Фото: Getty Images

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что правительство страны продолжит помогать Украине, а также укрепит свою обороноспособность.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на новогоднее поздравление правительства страны

Детали: "Финский народ и государство продолжают решительно поддерживать Украину. Наши решения на национальном уровне, такие как увеличение производственных мощностей для тяжелых боеприпасов, позволяют поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. В то же время мы также укрепляем нашу собственную обороноспособность", - отметил Орпо.

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Премьер напомнил, что жестокая захватническая война РФ против Украины продолжается уже почти два года, отметив, что она изменила ситуацию с безопасностью в Европе, тогда как "украинцы храбро борются за свою страну, за Европу в целом и за западные ценности".

"В рамках Евросоюза мы активно работаем над тем, чтобы Европа была единой с Украиной. Начало переговоров о вступлении с Украиной является сигналом надежды для украинского народа: Украину приглашают присоединиться к европейской семье, и ее место - в ЕС", - подчеркнул Орпо.

Принимая Украину в ЕС, добавил глава финского правительства, европейские страны также берут на себя обязательства поддерживать Киев на долгосрочной основе.

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В то же время президент Финляндии Саули Ниинистьо в своем новогоднем обращении призвал инвестировать в производство оружия, чтобы доказать, что Европа является сильной.

Напомним, в сентябре Ниинистьо предостерегал Европу о рисках эскалации полномасштабной войны России против Украины.

Также он говорил, что не видит перспектив завершения войны в Украине в ближайшее время и считает серьезным риск ее расширения или применения ядерного оружия.

Темы: Финляндия
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