"Слив информации в деле большого строительства": к сотруднику НАБУ пришли с обысками – источники

Специализированная антикоррупционная прокуратура и представители полиции 22 мая проводят обыски у представителя Национального антикоррупционного бюро в рамках расследования об утечке информации в резонансном уголовном деле относительного "большого строительства".

Источник: собеседники "Украинской правды" в правоохранительных органах, САП в соцсетях

Детали: В частности следственные действия проходят у детектива НАБУ Валерия Полюги и фигуранта дела - экс-главы Броварской РГА Георгия Биркадзе.

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Обыски у Биркадзе ФОТО, ПРЕДОСТАВЛЕННОЕ УП ИСТОЧНИКОМ

По словам собеседников УП, основанием для обысков является разглашение данных досудебного расследования представителями НАБУ в интересах в частности бизнесмена Юрия Голика, который является фигурантом антикоррупционного расследования относительного "большого строительства".

Официально на обращение УП в САП и НАБУ ответили, что не комментируют такую информацию.

Обновлено: Специализированная антикоррупционная прокуратура официально подтвердила обыски у действующего сотрудника НАБУ.

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Дословно: "В ответ на запросы медиа о проведении обысков в НАБУ сообщаем следующее.

САП осуществляет процессуальное руководство в досудебном расследовании, которое проводит Управление внутреннего контроля НАБУ по статьям 364 и 387 УК Украины относительно возможного совершения уголовных преступлений сотрудниками Бюро.

Соответствующее производство начато после служебной записки обличителя - сотрудника НАБУ.

Заметим, что никаких обысков или следственных действий в помещениях НАБУ по инициативе прокуроров САП не проводилось. В указанном уголовном производстве осуществлялся обыск исключительно по месту жительства действующего сотрудника НАБУ - детектива одного из подразделений.

К обыску была привлечена Национальная полиция Украины из-за недостаточности ресурсов Управления внутреннего контроля НАБУ. Работники Национальной полиции Украины не имеют и не могли иметь никакого доступа к материалам расследований Национального бюро".

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