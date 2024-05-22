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"Слив информации в деле большого строительства": к сотруднику НАБУ пришли с обысками – источники

Валентина Романенко, "Украинская правда"Среда, 22 мая 2024, 17:52
Слив информации в деле большого строительства: к сотруднику НАБУ пришли с обысками – источники
фото с сайта "Слово і діло"

Специализированная антикоррупционная прокуратура и представители полиции 22 мая проводят обыски у представителя Национального антикоррупционного бюро в рамках расследования об утечке информации в резонансном уголовном деле относительного "большого строительства".

Источник: собеседники "Украинской правды" в правоохранительных органах, САП в соцсетях

Детали: В частности следственные действия проходят у детектива НАБУ Валерия Полюги и фигуранта дела - экс-главы Броварской РГА Георгия Биркадзе.

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Обыски у Биркадзе
ФОТО, ПРЕДОСТАВЛЕННОЕ УП ИСТОЧНИКОМ

По словам собеседников УП, основанием для обысков является разглашение данных досудебного расследования представителями НАБУ в интересах в частности бизнесмена Юрия Голика, который является фигурантом антикоррупционного расследования относительного "большого строительства".

Официально на обращение УП в САП и НАБУ ответили, что не комментируют такую информацию.

Обновлено: Специализированная антикоррупционная прокуратура официально подтвердила обыски у действующего сотрудника НАБУ.

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Дословно: "В ответ на запросы медиа о проведении обысков в НАБУ сообщаем следующее.

САП осуществляет процессуальное руководство в досудебном расследовании, которое проводит Управление внутреннего контроля НАБУ по статьям 364 и 387 УК Украины относительно возможного совершения уголовных преступлений сотрудниками Бюро.

Соответствующее производство начато после служебной записки обличителя - сотрудника НАБУ.

Заметим, что никаких обысков или следственных действий в помещениях НАБУ по инициативе прокуроров САП не проводилось. В указанном уголовном производстве осуществлялся обыск исключительно по месту жительства действующего сотрудника НАБУ - детектива одного из подразделений.

К обыску была привлечена Национальная полиция Украины из-за недостаточности ресурсов Управления внутреннего контроля НАБУ. Работники Национальной полиции Украины не имеют и не могли иметь никакого доступа к материалам расследований Национального бюро".

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Темы: НАБУобыскиАнтикоррупционная прокуратура
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