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"Самая страшная трагедия для столицы": выросло количество жертв из-за удара 29 декабря

Татьяна ОлейникПонедельник, 1 января 2024, 23:17
Самая страшная трагедия для столицы: выросло количество жертв из-за удара 29 декабря
Фото - ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве

На третьи сутки поисков на месте ракетного удара в Шевченковском районе Киева 29 декабря было обнаружено еще одно тело погибшего, число жертв возросло до 29.

Источник: начальник КМВА Сергей Попко

Прямая речь: "Трое суток подряд спасатели проводят поисково-спасательную операцию после воздушного удара по Киеву. К сожалению, до сих пор находят тела погибших от российских ракет. По состоянию на сегодняшний день, на 22:30 обнаружили 29 погибших.

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Самая страшная трагедия для столицы с начала полномасштабного вторжения".

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Темы: Киевжертвыракетный ударГСЧС
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