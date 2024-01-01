"Самая страшная трагедия для столицы": выросло количество жертв из-за удара 29 декабря

На третьи сутки поисков на месте ракетного удара в Шевченковском районе Киева 29 декабря было обнаружено еще одно тело погибшего, число жертв возросло до 29.

Источник: начальник КМВА Сергей Попко

Прямая речь: "Трое суток подряд спасатели проводят поисково-спасательную операцию после воздушного удара по Киеву. К сожалению, до сих пор находят тела погибших от российских ракет. По состоянию на сегодняшний день, на 22:30 обнаружили 29 погибших.

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Самая страшная трагедия для столицы с начала полномасштабного вторжения".

Предыстория:

Ночью и утром 29 декабря Россия осуществила самый массированный удар с воздуха по Украине. Под ударом оказались Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Львов, Запорожье и другие города.

В общем над Украиной ПВО удалось уничтожить 114 из 158 воздушных целей врага. По данным Воздушных сил, РФ применила практически все типы имеющегося у нее вооружения.

Утром 1 января спасатели извлекли из-под завалов тела еще 5 человек – таким образом количество жертв российской массированной атаки 29 декабря возросло до 28.

1 января в столице объявлен День траура.