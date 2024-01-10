Рада в первом чтении поддержала евроинтеграционный закон о лоббизме

Верховная Рада в первом чтении проголосовала за законопроект о лоббизме, принятие которого является фактически последним из требований Еврокомиссии, сформулированным в отчете о расширении в ноябре. За одобрение законопроекта проголосовали 309 народных депутатов, против не было ни одного, 15 воздержались.

Источник: нардеп Ярослав Железняк в Telegram, передает "Европейская правда"

Детали: Принятие соответствующего закона является одной из четырех рекомендаций Еврокомиссии, выполнение которых Украина должна была завершить до марта согласно ноябрьскому отчету ЕК по расширению. Сейчас это фактически единственное условие, которое осталось. Пока неизвестно, каковы оценки принятого в среду законопроекта со стороны Евросоюза.

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Проект закона, среди прочего, предлагает определить:

терминологию в сфере лоббирования;

права и обязанности субъектов лоббирования;

методы воздействия;

правила этического поведения субъектов лоббирования;

создание Реестра прозрачности, держателем и администратором которого является Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции;

порядок регистрации в Реестре прозрачности и исключения из него;

доступ к Реестру прозрачности (открытый и бесплатный);

отчетность субъекта лоббирования, которая вносится в Реестр прозрачности;

механизмы контроля за деятельностью субъектов лоббирования путем мониторинга соблюдения законодательства по вопросам лоббирования.

Цель принятия законопроекта – обеспечение правовых основ лоббирования в Украине в соответствии с международными практиками и стандартами, нормативно-правового регулирования взаимодействия должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления с заинтересованными сторонами и субъектами лоббирования, установление прозрачных механизмов обеспечения деятельности субъектов лоббирования и должностных лиц государственных органов и органов местного самоуправления; механизмов контроля за лоббистской деятельностью.

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