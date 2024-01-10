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Папа Франциск о массированных обстрелах Украины: Это нельзя оправдать ничем

Татьяна ЛозовенкоСреда, 10 января 2024, 14:37
Папа Франциск о массированных обстрелах Украины: Это нельзя оправдать ничем
ПАПА РИМСКИЙ ФРАНЦИСК, ФОТО: VATICANNEWS

Папа Франциск подчеркнул, что массированные российские атаки на Украину "не могут быть оправданы никоим образом", назвав их "недостойными и неприемлемыми".

Источник: сайт Украинской греко-католической церкви, глава УГКЦ Блаженнейший Святослав

Детали: Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав 29 декабря прошлого года направил Папе Франциску письмо, сообщив ему о трагических последствиях крупнейшей ракетной атаки России на Украину. В ответном письме Папа Франциск заявил:

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Прямая речь: "В который раз через Вашу (главы УГКЦ - ред.) личность желаю выразить мою близость к "многострадальной Украине", оплакивать погибших и поверить их Божьему милосердию, утешить раненых и обнять всех, кто страдает любым способом. 

Я близок к пастырям, которые пытаются дать надежду людям в "ситуации, которая кажется все более безнадежной".

... Вместе с Вами разделяю те же чувства презрения и боли, которые Вы испытываете перед военными операциями, которые, нанеся удар по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре всей страны, являются недостойными и неприемлемыми и не могут быть оправданы никоим образом".

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Больше деталей: Как отметил Папа Франциск в письме, он считает крайне опасным, что "на фоне драматических международных событий есть риск, что война в Украине может стать "забытой" войной". Поэтому "нашим долгом является сделать все для того, чтобы эта война не была окутана тишиной, не только для того, чтобы в ужасе перед трагическими фактами, но прежде всего для того, чтобы заставить всех, кто ответственен, и международное сообщество к поиску мирных решений".

В письме Папа Франциск также заявил, что использует каждую возможность, чтобы война в Украине не стала "забытой". 

Прямая речь: "В сегодняшней общей аудиенции (3 января) я призвал не забывать народы, где есть война, напоминая, что "война является безумием, война всегда является проигрышем. Давайте помолимся. Помолимся за людей в Палестине, Израиле, Украине и многих других местах, где идет война". Я то же самое повторил 1 января во Всемирный день мира и буду продолжать это делать, громко призывая пока не стихнет грохот оружия в Украине и не начнется путь к справедливому миру".

Предыстория:

  • 29 декабря 2023 года российские военные нанесли самый массированный ракетный удар по городам Украины.
  • Тогда только в Киеве погибли 33 гражданских. В целом по Украине - более 50 погибших и более 150 раненых.

Темы: Папа Римскийрелигияцерковьобстрел
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