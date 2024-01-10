Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Финляндия не будет открывать границу с Россией - СМИ

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 10 января 2024, 15:49
Финляндия не будет открывать границу с Россией - СМИ
финско-российская граница. фото: Getty Images

Финляндия оставит закрытыми пункты пропуска на границе с РФ, хотя действие закрытия должно было завершиться 15 января.

Источник: финская газета Iltalehti со ссылкой на неназванные правительственные источники, передает "Европейская правда"

Детали: "В нынешней ситуации трудно ожидать, что граница будет открыта", – прокомментировал источник в правительстве.

Реклама:

Правительство основывает свое решение о закрытии границы на информации, полученной от органов власти, согласно которой деятельность России не изменилась после закрытия восточной границы.

Министр внутренних дел Мари Рантанен заявила в понедельник на телеканале STT, что у нее нет информации о том, что деятельность России каким-то образом изменилась или собирается измениться после закрытия восточной границы.

Во вторник Пограничная служба сообщила, что четыре человека незаконно прибыли из России через восточную границу в Финляндию. Их подозревают в преступлении против государственной границы.

ВИДЕО ДНЯ

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо считает, что меры по закрытию КПП на восточной границе страны с Россией должны быть продолжены.

Финляндия с 30 ноября закрыла последний КПП на границе с Россией в связи с тем, что РФ начала способствовать прибытию на финскую границу искателей убежища.

14 декабря финское правительство решило открыть два пограничных пункта на восточной границе. Однако в первый же день со стороны России прибыли более 100 просителей убежища, после чего власти закрыли восточную границу еще на месяц.

Премьер Финляндии заявил, что Хельсинки придется искать постоянное решение в связи с ситуацией.

Подробно о том, как Россия искусственно создает миграционный кризис на границе Финляндии, читайте в статье "Финляндия держит оборону".

Темы: ФинляндияРосcияграница
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинец Довбик за 6 минут оформил хет-трик в Чемпионате Испании

Конкурент Трампа от республиканцев снял свою кандидатуру в его пользу

Зеленский: Нам надо думать, как провести выборы, но сейчас закон запрещает

В понедельник на дорогах Украины гололедица, на севере сильные морозы

видеоТрамп об Орбане: Великий лидер в Европе

фотоУгрозы Николову: правоохранители установили злоумышленников

Все новости...
Финляндия
В Финляндии зафиксировали рекордную для страны минусовую температуру
Премьер Финляндии обещает поддерживать Украину и увеличить производство боеприпасов
Финляндия пострадает первой − российский дипломат пригрозил НАТО
Последние новости
00:53
обновляетсяРоссияне запускали "Шахеды" с юга
00:26
Министр обороны Британии: Европе надо "активизироваться"
23:39
В Батуми эвакуировали наибольшие ТРЦ, вероятно из-за "заминирования"
23:05
В Monobank снова заявили о мощных DDoS-атаках
22:54
Украинец Довбик за 6 минут оформил хет-трик в Чемпионате Испании
22:42
Конкурент Трампа от республиканцев снял свою кандидатуру в его пользу
22:00
фотоВ Донецке на рынке из-за обстрела погибли люди, Силы обороны заявили о непричастности
21:40
Мы уже определили приоритеты на следующие недели, четко видим задачи – Зеленский
21:19
Зеленский о слежке за журналистами: СБУ будет расследовать, и все найдут
21:10
Во Франции прошли протесты против важного для Макрона закона об иммиграции
Все новости...
Реклама: