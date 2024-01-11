"План победы в Украине": республиканцы объяснили, как США должны помочь одолеть Россию

В обнародованном документе три комитета Палаты представителей Конгресса США, возглавляемые республиканцами, подвергают суровой критике администрацию президента Байдена за недостаточную помощь Украине и требуют от него решительных действий.

Источник: Укринформ со ссылкой на документ

Детали: Как отмечается, "Предлагаемый план победы в Украине" за подписью председателей комитета по иностранным делам Майкла Маккола, комитета по делам вооруженных сил - Майка Роджерса и комитета по вопросам разведки - Майк Тернера был разработан еще в конце прошлого года, но именно сейчас он стал предметом обсуждения в экспертной среде.

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Документ в формате PDF содержит обложку с коллективным фото современных диктаторов: Владимира Путина, Си Цзиньпина, Али Хаменеи и Александра Лукашенко.

В пояснении к плану отмечается, что он "имеет целью ответить на критические вопросы относительно поддержки Украины со стороны США и их союзников и представить план победы, в котором мы выигрываем, а Россия проигрывает".

Обнародованный документ состоит из пяти разделов: "Угроза", "Предлагаемый план победы", "Надзор", "Распределение поддержки" и "Хронология смертельных проволочек Байдена с предоставлением оружия Украине".

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Россия и альянс, состоящий из Китая, Ирана и его марионеток (таких как ХАМАС и "Хезболла") и Северной Кореи, работают вместе, чтобы подорвать американские интересы во всем мире, говорится в документе. "Их целью является ослабление экономики США, распад ключевых альянсов и установление нового мирового порядка тоталитаризма, - считают авторы плана, - Со времен Второй мировой войны Соединенные Штаты не сталкивались с более опасным набором противников".

Председатели комитетов отмечают, что Конгресс США несет ответственность за защиту свободы от таких стран, как Россия, Китай и Иран: "Многие спрашивали, почему мы должны поддерживать Украину, и отчет не только отвечает на эти вопросы, он также содержит информацию... для наших избирателей - почему наша поддержка необходима".

"Мантра Байдена о поддержке Украины "столько, сколько потребуется", - проигрышная стратегия", - считают они.

Зато республиканцы Палаты представителей убеждены, что президент Байден должен представить план победы, который заслуживает доверия, и предоставить Украине оружие, необходимое для победы как можно скорее.

По мнению авторов документа, с первого дня войны "изнурительные колебания Байдена относительно предоставления Украине критически важного оружия отсрочили украинскую победу". Украине нужен самый дальнобойный вариант ATACMS (не на 160, а на 300 км), самолеты F-16, а также достаточное количество кассетных боеприпасов, артиллерии, средств ПВО и бронетехники, чтобы изменить ситуацию на поле боя. Эта задержка стоит жизней украинцев и американских налогоплательщиков, подчеркивают главы трех комитетов.

Они указывают, что путь к победе для Украины потребует, во-первых, быстрого предоставления ей критически важного оружия; во-вторых, усиление санкций против режима Путина; в-третьих, передачи Украине 300 млрд замороженных российских суверенных активов.

Конгрессмены подчеркивают необходимость контроля за американской помощью, признавая, что до сих пор многочисленные проверки не выявили никаких существенных нарушений.

По их убеждению, победа Украины "предотвратит российское вторжение в страну НАТО, которое было бы неизмеримо дороже с точки зрения американской крови и средств".

Также отмечается, что в процентном отношении к ВВП Соединенные Штаты занимают лишь 30-е место по объему помощи Украине. Значительно большие взносы делают Польша, страны Балтии, Великобритания, Норвегия и другие государства. По военной помощи, то США занимают 14-е место, отставая от Европы, отмечают конгрессмены.

Поддержка Украины со стороны США - это не благотворительность, указывают они в пояснительной записке.

"После катастрофического вывода президентом Байденом сил из Афганистана поддержка Украины в борьбе с путинскими войсками имеет решающее значение для восстановления американского сдерживания в Европе, на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе", - подчеркивают главы ключевых комитетов Палаты представителей.

Предлагаемый документ "обеспечит Украине возможность достичь необходимых успехов на поле боя, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров", - резюмируют они, требуя от Байдена представить свое видение плана победы.