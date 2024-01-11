Пентагон не нашел достоверных доказательств хищения американского оружия в Украине

В Министерстве обороны США прокомментировали отчет генерального инспектора относительно проблем с учетом военной помощи Украине, отметив, что пока нет достоверных доказательств попадания американского оружия не в те руки.

Источник: представитель Пентагона Патрик Райдер на брифинге 11 января, сообщает "Европейская правда"

Детали: "На сегодня нет никаких достоверных доказательств попадания не в те руки передового конвенционного оружия, которое США передали Украине", – сказал он.

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Зато, добавил представитель Минобороны США, "видим, как Россия постоянно пытается распространять дезинформацию об обратном".

"Но факт заключается в том, что мы наблюдали за тем, как украинцы используют эти способности на поле боя. Мы видим, что они используют их эффективно", – добавил Райдер.

Отчет генерального инспектора Министерства обороны США, опубликованный ранее, обнаружил, что ведомство не смогло оперативно или в полной мере отчитаться о почти 40 тысячах единиц оружия, которые предназначались для помощи Украине, начиная с 2014 года.

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Этот объем составляет примерно 2% от общей суммы в 50 миллиардов долларов военной помощи, которую Украина получила от США.

В ноябре посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что представители посольства, которые следят за использованием военной, гуманитарной и другой помощи Киеву, не зафиксировали случаев, когда она направлялась не по назначению.