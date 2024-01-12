В ГУР рассказали, какое оружие Путин получает от Ким Чен Ына

Главное управление разведки уточнило, поставки какого оружия Северной Кореи в Россию удалось подтвердить.

Источник: представитель украинской военной разведки Андрей Юсов в эфире национального телемарафона новостей

Прямая речь: "Что еще передали мы понимаем.

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...Поставка артснарядов, БК, снарядов для РСЗО, мин - то, что имело подтверждение. Что касается баллистики - информация, которую вы озвучили (о заявлении генпрокурора о применении Россией ракет производства Северной Кореи в Украине - ред.), известна, но сейчас продолжаются сбор данных и доразведка, чтобы проанализировать ситуацию".

Детали: Накануне заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий сообщил, что в Украине в составе оккупационных войск находятся 462 тысячи российских солдат и 35 тысяч росгвардейцев.

Юсов уточнил, что в цифру более 460 тысяч учтены также группировки так называемых Шторм-Z.

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Прямая речь: "Более 450 тысяч - это не новая информация. Уже длительный период вражеская группировка поддерживается в этих пределах.

...Это означает, что для полномасштабной наступательной операции, вроде начала полномасштабного вторжения, этого врагу недостаточно. Несмотря на то, что вся группировка более чем в два раза больше, чем в начале полномасштабного вторжения.

Мобилизация в РФ продолжается. И после выборов Путина, вполне вероятно, что актуализируется вопрос публичной мобилизационной кампании.

Что предшествовало: