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ГБР проводит обыски в деле онлайн-казино, связанных с Parimatch – источник

Валентина РоманенкоПятница, 12 января 2024, 11:45
ГБР проводит обыски в деле онлайн-казино, связанных с Parimatch – источник
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ГБР

Государственное бюро расследований 12 января проводит около двух десятков обысков по делу о незаконной деятельности онлайн-казино, которые, по данным следствия, связаны и подконтрольны российскому букмекеру.

Источник: собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: По данным источника УП речь идет об онлайн-казино BuddyBet и PariWin, которые непосредственно связаны с подсанкционным букмекером Parimatch.

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Следственные действия проводятся в офисных помещениях финансовых компаний и помещениях лиц, которые по данным правоохранителей, непосредственно причастны к противоправной деятельности.

По данным следствия речь идет об уклонении от налогообложения, легализации или отмывании доходов, полученных преступным путем через покупку виртуальных активов (криптовалюты), с использованием подконтрольных финансовых инструментов.

Напомним: Международная букмекерская компания Parimatch приостановила свою деятельность в Украине в марте 2023 года согласно решению СНБО и указу президента Украины о применении санкций.

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Темы: обыскиГБР
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