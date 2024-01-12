Разведка Британии: РФ не в состоянии противостоять FPV-дронам на Херсонщине из-за нехватки РЭБ

Разведка Великобритании проанализировала влияние FPV-дронов, которые ВСУ используют для поражения техники российских оккупационных войск, на ситуацию на левобережье Херсонской области, а также объяснила, почему российским оккупантам трудно им противодействовать.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор британского Минобороны за 12 января

Детали: Как отметили в ведомстве, ВСУ используют такие дроны вместе с артиллерией для поражения техники российских оккупационных войск.

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Разведка приводит данные российского военкора, согласно которым 90 процентов российской военной техники в районе села Крынки Херсонской области было уничтожено.

"Неспособность России противодействовать БПЛА FPV, вероятно, связана с недостатком российских средств радиоэлектронной борьбы в этом районе", - говорится в сообщении.

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