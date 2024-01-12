Разведка Британии: РФ не в состоянии противостоять FPV-дронам на Херсонщине из-за нехватки РЭБ
Разведка Великобритании проанализировала влияние FPV-дронов, которые ВСУ используют для поражения техники российских оккупационных войск, на ситуацию на левобережье Херсонской области, а также объяснила, почему российским оккупантам трудно им противодействовать.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор британского Минобороны за 12 января
Детали: Как отметили в ведомстве, ВСУ используют такие дроны вместе с артиллерией для поражения техники российских оккупационных войск.
Разведка приводит данные российского военкора, согласно которым 90 процентов российской военной техники в районе села Крынки Херсонской области было уничтожено.
"Неспособность России противодействовать БПЛА FPV, вероятно, связана с недостатком российских средств радиоэлектронной борьбы в этом районе", - говорится в сообщении.
Что предшествовало:
- В предыдущем обзоре британская разведка рассказывала, как морозная и снежная погода повлияет на ситуацию на поле боя.
- Также ведомство анализировало эпизоды, когда Россия случайно сбрасывала боеприпасы на города на своей территории и оккупированные ею населенные пункты Украины.