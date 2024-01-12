США могут снова ударить по позициям хуситов в Йемене − СМИ
Пятница, 12 января 2024, 12:56
В США не исключают возможности новых ударов после операции против поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Axios
Детали: По словам двух неназванных высокопоставленных чиновников США, Штаты ожидают от хуситов ответного удара после проведения операции.
Реклама:
В то же время собеседники портала отметили, что американские силы в регионе − хоть и не стремятся к эскалации, − но готовы защищаться и нанести новые удары по хуситам, если это потребуется.
Предыстория:
- В ночь с 11 на 12 января США в координации с Великобританией и при поддержке Австралии, Канады, Нидерландов и Бахрейна нанесли совместные удары по объектам хуситов в Йемене.
- В частности, в Британии сообщили, что четыре их истребителя RAF Typhoon FGR4 при поддержке самолета-заправщика Voyager применили управляемые бомбы Paveway IV для ударов по двум объектам хуситов.
- В Нидерландах заявили, что оказывали техническую поддержку во время операции.
- Это произошло после того, как во вторник хуситы совершили самую массированную атаку с использованием ракет и дронов на корабли в Красном море.
ВИДЕО ДНЯ