США могут снова ударить по позициям хуситов в Йемене − СМИ

В США не исключают возможности новых ударов после операции против поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Axios

Детали: По словам двух неназванных высокопоставленных чиновников США, Штаты ожидают от хуситов ответного удара после проведения операции.

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В то же время собеседники портала отметили, что американские силы в регионе − хоть и не стремятся к эскалации, − но готовы защищаться и нанести новые удары по хуситам, если это потребуется.

Предыстория:

В ночь с 11 на 12 января США в координации с Великобританией и при поддержке Австралии, Канады, Нидерландов и Бахрейна нанесли совместные удары по объектам хуситов в Йемене.

В частности, в Британии сообщили, что четыре их истребителя RAF Typhoon FGR4 при поддержке самолета-заправщика Voyager применили управляемые бомбы Paveway IV для ударов по двум объектам хуситов.

В Нидерландах заявили, что оказывали техническую поддержку во время операции.

Это произошло после того, как во вторник хуситы совершили самую массированную атаку с использованием ракет и дронов на корабли в Красном море.