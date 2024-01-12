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США могут снова ударить по позициям хуситов в Йемене − СМИ

Пятница, 12 января 2024, 12:56
США могут снова ударить по позициям хуситов в Йемене − СМИ
Фото pixabay.com

В США не исключают возможности новых ударов после операции против поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Axios

Детали: По словам двух неназванных высокопоставленных чиновников США, Штаты ожидают от хуситов ответного удара после проведения операции.

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В то же время собеседники портала отметили, что американские силы в регионе − хоть и не стремятся к эскалации, − но готовы защищаться и нанести новые удары по хуситам, если это потребуется.

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Темы: СШАЙемен
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