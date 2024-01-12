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Во Львове будут выплачивать по 50 тысяч грн новобранцам ДШВ и морской пехоты

Татьяна ЛозовенкоПятница, 12 января 2024, 13:11
Во Львове будут выплачивать по 50 тысяч грн новобранцам ДШВ и морской пехоты
ДШВ, фото с тренировок десантников и морпехов в 2020 году, Генштаб

С 12 января тем, кто подписал во Львове контракт с военными частями Десантно-штурмовых войск или морской пехотой, будут выплачивать 50 тысяч гривен единовременного пособия.

Источник: мэр города Андрей Садовый, "Суспільне" со ссылкой на заявление первого заместителя городского головы Андрея Москаленко на заседании, Львовский городской совет

Прямая речь: "50 тысяч гривен от общины Львова каждому, кто решил подписать контракт с военными частями десантно-штурмовых войск и морской пехотой. Такое решение приняли сегодня на Исполкоме". 

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Детали: Садовый отметил, что это послужит налоговой мотивацией и поддержкой для защитников и защитниц.

Первый заместитель городского головы Андрей Москаленко уточнил, что решение касается именно тех людей, которые будут подписывать контракт от 12 января. Эта помощь будет одноразовой. Кроме того, по его словам, ее будут выплачивать не только тем, кто прописан во Львове, но и тем, кто подпишет контракт в городе.

Темы: СадовыйЛьвовВооруженные силыденьги
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