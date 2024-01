Сунак с визитом прибыл в Киев с визитом

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл в Киев, предполагается, что он объявит о предоставлении Украине 2,5 млрд фунтов.

Источник: британский премьер в соцсети X, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Я в Украине, чтобы передать простое послание. Наша поддержка не может и не будет ослабевать. Обращаюсь ко всем украинцам, Британия с вами - столько, сколько потребуется".

I am in Ukraine to deliver a simple message.



Our support cannot and will not falter.



To all Ukrainians, Britain is with you – for as long as it takes 🇬🇧🇺🇦 pic.twitter.com/1ya8m2seiJ