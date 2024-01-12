Воздушные силы: Ночь на 12 января была самой спокойной за последнее время
Ночь на 12 января выдалась самой спокойной за последнее время, Российская Федерация не использовала средства воздушного нападения, но утром возобновила присутствие авиации и разведывательную деятельность с помощью беспилотников.
Источник: спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона
Прямая речь: "Этой ночью у нас была пожалуй самая спокойная ночь за последнее время. Я не видел еще таких справок... там сегодня не фигурировало ни одного летательного аппарата или средства воздушного нападения на территории страны в течение ночи".
Детали: По словам Игната, такая тихая ночь могла быть следствием ухудшения погодных условий в воздушном пространстве, где противник работает по территории Украины беспилотниками и авиацией.
При этом офицер отметил, что сейчас в северной операционной зоне, на востоке и на юге фиксируется активность вражеской авиации. В частности 10 российских истребителей и около пяти-семи разведывательных БПЛА находятся в воздухе (по состоянию на момент эфира - 12.30 -ред.).
Почему это важно: Накануне по соцсетям распространялась никем не подтвержденная информация, которую источники УП назвали российской ИПСО, о вероятном применении врагом в ночь на 12 января большого количества ракет и "Шахедов".
Напомним, что при этом в Воздушных силах постоянно подчеркивают, что российский агрессор может нанести ракетный удар в любой день, независимо от дат календаря.
По данным ГУР МОУ, РФ не увеличила производственные мощности, но продолжает изготавливать ракеты и держать запас до тысячи в