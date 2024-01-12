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Попытка подкупа Найема и Кубракова: НАБУ и САП завершили расследование по двум нардепам

Валентина РоманенкоПятница, 12 января 2024, 15:26
Попытка подкупа Найема и Кубракова: НАБУ и САП завершили расследование по двум нардепам
Одарченко и Лабазюк. коллаж "Слова і діла"

11 января 2024 года антикоррупционные органы завершили расследование в двух уголовных производствах в отношении действующих народных депутатов и руководителя предприятия, которых уличили в предоставлении неправомерной выгоды топ-чиновникам в сфере восстановления.

Источник: пресс-службы НАБУ и САП

Детали: Антикоррупционеры не указывают имя подозреваемых, но обстоятельства дела указывают на народного депутата "Слуги народа" Андрея Одарченко и нардепа из группы "За майбутнє" Сергея Лабазюка.

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В рамках досудебного расследования установлено, что один из народных депутатов (Одарченко) высказал топ-чиновнику предложение предоставить ему неправомерную выгоду за обеспечение принятия Межведомственной рабочей группой решения о выделении из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии средств на ремонт зданий университета, в котором народный избранник продолжает занимать должность ректора (действие контракта приостановлено). Предлагаемая сумма неправомерной выгоды должна была составлять 8% от объема финансирования.

В дальнейшем подозреваемый предоставил председателю Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафе Найему часть этой неправомерной выгоды в размере 0,39 биткоина, что на момент совершения операции было эквивалентно 10 тысячам долларов США.

В ходе расследования другого уголовного производства установлено следующее. Народный депутат (Лабазюк), действуя по предварительному сговору с директором акционерного общества предложил топ-чиновникам неправомерную выгоду за выделение 1 млрд грн дополнительного финансирования работ, которое выполняло подконтрольное им указанное общество. Предлагаемая сумма неправомерной выгоды должна была составлять от 3% до 5% от объема финансирования.

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В дальнейшем лица предоставили часть этой неправомерной выгоды в размере 150 тыс долларов США.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков и председатель Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем сотрудничали с НАБУ и САП и способствовали расследованию противоправных действий.

Темы: взяткаАнтикоррупционная прокуратураНАБУ
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