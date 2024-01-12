Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Франковщина ищет желающих строить укрепления в Донецкой области: обещают бронь

Татьяна ЛозовенкоПятница, 12 января 2024, 15:51
Франковщина ищет желающих строить укрепления в Донецкой области: обещают бронь
Иллюстративное фото из Укринформа

Ивано-Франковская ОВА предлагает жителям Прикарпатья работу по строительству фортификаций в Донецкой области, которая предоставит отсрочку от мобилизации.

Источник: Ивано-Франковская ОВА со ссылкой на заявление заместителя председателя ОВА Вадима Созоника

Детали: По его словам, сейчас на Прикарпатье ищут людей, которые бы помогли со строительством фортификационных сооружений в Донецкой области. В общем нужно 300 человек. Заработная плата будет составлять 20 тысяч гривен. Кроме того, людей обеспечат жильем и питанием. 

Реклама:

Те, кто согласятся помочь со строительством оборонительных сооружений, получат отсрочку от призыва на период строительства.

Созоник заверил, что в области есть вся необходимая техника для сооружения фортификаций, не хватает только людей. ОВА также обратилась к главам территориальных общин с просьбой помочь со строительными бригадами.

Темы: Ивано-Франковская областьДонецкая областьстроительстворобота
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновляетсяРоссияне снова запустили "Шахеды"

видеоЛукашенко сказал Путину, что Украины и страны Балтии "ищут за морями лучшей жизни"

Доход Зеленского и его семьи втрое уменьшился в 2022 году – декларация

В Германии возросло количество желающих присоединиться к ультраправой "АдГ"

видеоВ первый рейс отправился самый большой в мире круизный лайнер: экологи бьют тревогу

Лидер венгерской партии: Если Украина упадет, мы будем требовать Закарпатье

Все новости...
Ивано-Франковская область
Россияне атаковали критическую инфраструктуру Прикарпатья: вражеские дроны сбили
Из-за непогоды в Прикарпатье ограничили движение транспорта на нескольких дорогах
На Прикарпатье вооруженный мужчина ограбил АЗС, его задержали
Последние новости
19:44
Трое военных США погибли во время атаки связанных с Ираном боевиков в Иордании
19:24
В воскресенье горячее всего на Авдеевском и Марьинском направлениях – Генштаб
19:10
В Минобороны говорят, что Франция сможет предоставлять Украине 3 тысячи 155-мм снарядов ежемесячно
18:54
обновляетсяРоссияне снова запустили "Шахеды"
18:51
Евро бросает вызов йене как основной валюте carry trade
18:42
видеоЛукашенко сказал Путину, что Украины и страны Балтии "ищут за морями лучшей жизни"
18:11
Президент Аргентины не собирается отступать от политики жесткой экономии
17:57
Британский корабль отразил третью атаку хуситов в Красном море
17:44
Доход Зеленского и его семьи втрое уменьшился в 2022 году – декларация
17:28
В понедельник в Украине преимущественно без осадков, местами туман и гололедица
Все новости...
Реклама: