Франковщина ищет желающих строить укрепления в Донецкой области: обещают бронь

Ивано-Франковская ОВА предлагает жителям Прикарпатья работу по строительству фортификаций в Донецкой области, которая предоставит отсрочку от мобилизации.

Источник: Ивано-Франковская ОВА со ссылкой на заявление заместителя председателя ОВА Вадима Созоника

Детали: По его словам, сейчас на Прикарпатье ищут людей, которые бы помогли со строительством фортификационных сооружений в Донецкой области. В общем нужно 300 человек. Заработная плата будет составлять 20 тысяч гривен. Кроме того, людей обеспечат жильем и питанием.

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Те, кто согласятся помочь со строительством оборонительных сооружений, получат отсрочку от призыва на период строительства.

Созоник заверил, что в области есть вся необходимая техника для сооружения фортификаций, не хватает только людей. ОВА также обратилась к главам территориальных общин с просьбой помочь со строительными бригадами.