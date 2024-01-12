В Эстонии суд отменил штраф депутату, который вывесил советский флаг в Таллине

Эстонский суд в пятницу, 12 января, принял решение о закрытии дела против парламентария Яака Валге и поэта Андреса Ауле, которых в прошлом году оштрафовали за вывешивание флага бывшей Эстонской ССР на фасаде Дома писателей в Таллинне.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ERR

Детали: Харьюский уездный суд постановил отменить решение полиции от 29 сентября, которым Яак Валге и Андрес Ауле были наказаны денежными штрафами в размере 160 евро за нарушение общественного порядка.

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Суд постановил прекратить производство в отношении обоих, считая, что их действия не являются правонарушением.

У полиции есть 30 дней на обжалование этого постановления в Государственном суде.

Флаг ЭССР был вывешен 22 июля 2023 года на фасаде Дома писателей в Таллинне рядом с барельефом Юхана Смуула – противоречивого писателя советской эпохи.

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Позже и Валге, и Ауле признались в содеянном, заявив, что флаг вывесили в знак протеста против того, что Союз писателей не стал демонтировать барельеф Смуулаь. Вопрос демонтажа барельефа в свое время спровоцировал дискуссии в Эстонии – звучали заявления, что Смуул был сталинистом, который репрессировал своих коллег.

22 сентября мужчины были оштрафованы, но сумма штрафа до сих пор не разглашалась.

Во время судебного разбирательства было установлено, что флаг купил Андрес Ауле и именно он же его повесил на стену здания. Яак Валге в это же время находился рядом, но флаг не поднимал.

По оценке суда, он не может считаться соучастником совершения проступка, а его действия не являются правонарушением и производство против него должно быть прекращено.

В действиях Ауле, который вывесил флаг, суд также не увидел признаков нарушения закона. Поэт пояснил, что совершая данную акцию, его целью было не нарушение общественного порядка, а привлечение внимания к тому факту, что барельеф Смуула установлен в общественном месте в центре Таллинна, и что это может обеспокоить тех людей или их потомков, в депортации которых в 1949 году Смуул принимал участие.

Суд расценил такие объяснения Андреса Ауле как правдоподобные, признав, что в его поведении отсутствует субъективный состав проступка.

Флаг, хранящийся в полиции, вернут Андресу Ауле после вступления приговора в законную силу.

Напомним: В позапрошлом году в Эстонии вступил в силу закон о запрете использования в общественном пространстве символики, которая обозначает одобрение войны России против Украины.