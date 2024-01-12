Интенсивное применение дронов делает невозможным и российское, и украинское наступление – Буданов

Глава главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что интенсивное применение дронов с обеих сторон делает невозможным как российские, так и украинские наступательные операции.

Источник: Главное управление разведки Минобороны Украины, начальник ГУР Кирилл Буданов в интервью Le Monde

Прямая речь: "Интенсивное применение беспилотников с обеих сторон обусловило невозможность проведения как российских, так и украинских наступательных операций".

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Детали: Еще одним фактором Буданов назвал плотность минных полей, которой не было со времен Второй мировой войны.

По словам главы ГУР, "мы знаем решение для беспилотников - это электронные средства противодействия".

А для мин необходимо специализированное оборудование: "Это возвращает нас к вопросу производственных мощностей. Нет ничего нерешаемого, но во внимание нужно брать все".